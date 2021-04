"No necesito menoscabar a una persona": Yamila Reyna desata su furia contra Vasco Moulián

Yamila Reyna es una mujer de armas tomar y no está dispuesta a que trapeen el piso de manera gratuita con la relación que tiene con el arquero de la Unión Española, Diego Mono Sánchez. Así ha salido a defender y aclarar ante críticas en Me Late, pero ahora arremetió sin piedad contra un desbocado comentario de Vasco Moulián sobre su próximo matrimonio.

El ex director de programación de Canal 13 criticó duramente la revelación del compromiso que hizo Yamila la semana pasada y desde el panel de Zona de Estrellas fustigó sin contenerse el compromiso.

"El anillo es bastante penca... Mira, si no tiene ni medio quilate", aseguró el opinólogo sobre la joya que le entregó el Mono Sánchez.

Y recalcó: "Es muy penca... Muy flaco... Lo encuentro flaco"; para luego revelar el sueldo de "siete palitos jugando como arquero" que tiene el meta de Unión Española, como para haberle regalado esa joya tan insignificante a la trasandina.

Yamila Reyna entonces desató toda su furia contra la figura televisiva por medio de sus historia en Instagram: "No sé por dónde empezar, si por recordarte las veces que te llenaste la boca llamándome 'amiga' o de las veces que me pediste que te diera una mano apoyando tus proyectos cuando estabas sin laburo y podría seguir recordándote aún temas más personales".

"Pero yo si tengo códigos, @vasco.moulian. No necesito menoscabar a una persona o funarme de una relación solo para tener un punto más de rating. Sólo lamento que tus últimas luces de 'periodista' sean denigrando a otros. Te creí más talentoso".

"Te regalo esta frase, Vasco Moulian. 'El hablar mal de otro, es la mediocridad rindiéndole homenaje al talento'. Bye", concluyó tajante Yamila.

A la crítica de Moulián previamente se había sumado la discusión de Me Late sobre el hecho de que Sánchez todavía está casado legalmente con una ex pareja. Razón por la que Reyna envió un mensaje al programa para aclarar que no hubo ningún tipo de engaño u ocultamiento y que ella ya sabía esa información, por lo que no fue sorpresivo que saliera a la luz.

