"Fue totalmente una sorpresa": Yamila Reyna y Mono Sánchez revelan cómo fue la propuesta de matrimonio

El viernes por la mañana se dio a conocer la noticia que la actriz Yamila Reyna y el arquero de Unión Española Diego "Mono" Sánchez están comprometidos.

A través de una publicación en Instagram, la pareja compartió el feliz anuncio. "Sí, ACEPTO!!!A pasar el resto de nuestras sonrisas juntos! Te amo con locura @diego13_sanchez". señaló la comediante trasandina en la publicación.

La pareja comenzó a conversar por Instagram en diciembre, luego de que el le enviará un mensaje. Yamila visitó a su familia a Argentina y se reencontró con el deportista en enero.

Sobre como ocurrió la propuesta, la pareja habló con el diario "Las últimas Noticias" en donde entregaron detalles al respecto.

La trasandina comentó que la pareja estaba almorzando tranquilamente, cuando él fingió ir a buscar algo, luego la abraza y le muestra el anillo. “Ahí él me dijo ‘¿Así está mejor el brindis?’ Fue de película. Casi me muero, no supe qué hacer. Me dijo muchas cosas muy lindas y así fue nuestro compromiso, en la cocina de la casa”, comentó.

“Fue algo muy cotidiano, como es nuestra relación, muy simple, desde la risa, desde el compañerismo. Yo no me lo esperaba para nada, fue totalmente una sorpresa. Siempre hablamos de que queríamos estar juntos y él me decía que quería pasar su vida conmigo". reveló Reyna.

El capitán de la Unión que no se arrodilló por dolores musculares: "me dolía todo y si lo hacía, ella me iba a tener que ayudar a pararme. yo no soy de tanta preparación, me gustan más las sorpresas” indicó el futbolista.