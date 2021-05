Yamila Reyna y su sincera confesión: "Me cagué a todas parejas con las que estuve"

La actriz trasandina, Yamila Reyna, estuvo presente en el programa de conversación online de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, "Cuento Corto", en donde habló acerca de las relaciones de pareja.

Durante el live, los animadores del espacio hablaron sobre la infidelidad, dónde la actriz le preguntó a los presentes "¿Quién alguna vez no ha sido infiel?”, lo que fue negado por el animador de Lugares que Hablan y el actor, quienes indicaron que jamás han engañado a sus parejas.

Yo sí lo he sido, pero porque yo me crié con un padre músico, pero era muy caradura porque me decía: 'Yo engañé a tu madre de la cintura para abajo, nunca con el corazón' y yo lo asimilé como era normal", confesó Reyna.

“Mi hermano también era muy infiel, y yo pensé que era algo muy natural en mí (...) por lo mismo me cagué a todas las parejas con las que estuve”. comentó la comediante.

Yamila también señaló que todo cambió cuando uno de sus ex la engañó también. sin embargo, no se arrepiente de su pasado: “Put* que la pasé bien”. indicó.

La actriz actualmente esta comprometida con Diego Mono Sánchez, arquero de Unión Española, quienes anunciaron sus planes de matrimonio hace algunas semanas a través de redes sociales.