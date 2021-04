Pancho Saavedra ofrece ayuda a hombre de 80 años que viaja 100 kilómetros diarios para ir a su trabajo

Hace algunos días se dio a conocer la historia de Ricardo Ramírez, un hombre de 81 años que viaja más de 100 kilómetros diarios para trabajar como conserje en las ncohes porque su pensión no le alcanza, al mismo tiempo debe de cuidar de su esposa de 90 años.

Conmovido por la compleja situación, el animador de televisión Francisco Saavedra, ofreció su ayuda para el hombre de la tercera edad.

“Me pueden enviar sus datos, yo ayudo para que sólo se dedique a cuidar a su esposa“, comentó en una publicación de Instagram el conductor de Lugares que Hablan.

Ricardo trabaja de noche en un edificio de Viña del Mar como conserje, pero vive en la comuna de Quillota por lo que todos los días debe movilizarse en buses y transporte publico durante varias horas para poder llegar a su lugar de laburo.

En entrevista con el diario La Estrella de Valparaíso, Ricardo señaló que "Es efectivo que yo pedí el turno de noche porque durante el día cuido a mi señora que tiene casi 90 años. Es la realidad de muchos, a mí no me alcanza y no queda más que trabajar para poder vivir. Yo me vengo a las 5 de la tarde porque si no me quedo sin locomoción", aseguró.