Yamila Reyna revela que sufrió golpiza por ser la "patas negras": "Me sacaron la mugre"

La comediante argentina Yamila Reyna sorprendió al revelar que hace años la golpearon por ser la "amante" de una persona.

En la emisión del viernes del programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, la humorista contó que había ido a una discoteca en Córdoba, Argentina, con su pareja, Fernando, y ella lo notó un poco extraño.

La transandina contó que la pasó bien, pero que al momento de subirse al auto para dirigirse a su hogar, una mano le toca el cabello. “Entre cuatro minas me agarraron, me sacaron la mugre, con todas las letras. Me acuerdo que me patearon, rasguñaban, me pegaban contra el auto y mi amiga decía: ‘Suéltenla que se va a arruinar’, porque yo era muy coqueta de chica”, señaló.

"Y yo decía: ‘¿Por qué me pegan?‘. No tenía idea de lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando. Y en una de esas me dicen: ‘Deja de cagarme con mi novio’, y yo le pregunto: ‘¿Quién es tu novio?’. Y ahí me dice: ‘Fernando‘", siguió relatando.

Ante esto, Reyna le dice a la mujer que ella no sabía que era su novio, a lo que la mujer le responde: "Cómo no vas a saber".

Finalmente la actual pareja de Diego "Mono" Sánchez, arquero de Unión Española, aseguró que le sacaron la “conch….” y hasta le rompieron el auto. Cuando logró arrancar, ya estando lejos, las empezó a insultar. Y a Fernando nunca más lo vio.

Revisa el momento completo a continuación (01:14:23):