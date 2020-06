Wonder Woman y Tenet: Warner Bros. anuncia la postergación de su dos grandes estrenos 2020

La secuela "Wonder Woman 1984" y la nueva película de Christopher Nolan "Tenet" acaban de postergar sus fechas de estreno, dado el contexto de pandemia que enfrenta el mundo, lo que hace que en muchos lugares los cines permanezcan cerrados.

En el caso de "Tenet" las cosas no cambiaron mucho. Al parecer Warner Bros. se mantiene optimista ante la idea de que ésta sea la película que traiga de vuelta al público hasta los cines, por eso cambió el debut sólo por semanas, del 17 al 31 de julio.

Esta postergación vino de un comunicado que citaba a al presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, indicando que "ha pasado más tiempo del que cualquiera de nosotros pudo imaginar desde que no vemos una película en la pantalla grande y, mientras los fanáticos de Chris como nosotros estamos contando los días para el estreno, nos complacemos de ofrecer nuevamente en cines la obra maestra 'Inception', a partir del 17 de julio, con el fin de marcar su déciso aniversario".

La situación fue un poco más radical con la superheroína de DC Comics, ya que implicó una posposición de siete semanas en su arribo a la gran pantalla, después de que ya se había postergado en una oportunidad. Así, la aventura de "Diana Prince" saltó primero del 5 de junio al 14 de agosto y ahora hasta su nueva fecha fijada: el 2 de octubre de 2020.

Eso sí, el anuncio para esta película fue más recatado y apenas con un tuit:

Wonder Woman 1984 is coming to your favorite theater this fall. See it October 2, 2020. ✨ #WW84 pic.twitter.com/OvW9AAa7gT