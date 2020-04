Directora Patty Jenkins planea tener dos películas más sobre "Wonder Woman"

"Wonder Woman 1984" es una de las películas esperadas para este año, pero nadie estaba preparado para lo que la directora de la entrega, Patty Jenkins, acaba de anunciar: existen dos películas más en torno a la superheroína de DC Comics que se están desarrollando.

En conversación con el sitio especializado Total Film, Jenkins contó que "no quiero asegurar ninguna idea en torno al tema hasta que la película salga a la luz, porque quiero limpiarme y tener la mente fresca".

"Pero sí, hay un arco que tengo en mente con la primera película y luego la segunda, después el filme sobre las Amazonas y posteriormente la tercera entrega", añadió la cineasta.

Patty Jenkins y Gal Gadot en las filmaciones de "Wonder Woman".

Jenkins no entregó más detalles sobre "Wonder Woman 3" o la cinta sobre las Amazonas, aunque sí advirtió que lo ideal es que ella no dirija el spin off.

"No la voy a dirigir, ojalá. Voy a tratar con muchas ganas de que no sea así. No va a ser fácil", comentó, aceptando que sí será la productora.

"Wonder Woman" tiene fecha de estreno para el próximo 14 de agosto, después de que su estreno tuvo que moverse debido a que la pandemia del coronavirus mantiene los cines cerrados alrededor del mundo.