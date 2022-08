Winnie the Pooh: Blood and Honey | Presentan primer tráiler de la nueva película de terror de Winnie y Piglet

¡Se acabó la espera! Winnie the Pooh: Blood and Honey presentó este miércoles su primer tráiler oficial donde se muestra con mayor detalle las aventuras terroríficas en las que se verán envueltos Winnie y su amigo Piglet.

La nueva película se convirtió en una de las producciones más esperadas desde que se anunció su existencia, por lo que los fanáticos del cine de terror están ansiosos por conocer los detalles y su fecha de estreno.

Las imágenes muestran al oso con una camisa de cuadros que evoca a un leñador y al cerdito con colmillos de jabalí, cometiendo varios asesinatos, tras convertirse en villanos después de ser abandonados por Christopher Robin.

Una de las grandes sorpresas que se ve en las nuevas imágenes es la aparición del mismo Robin como uno de los jóvenes perseguidos por los que alguna vez fueron tiernos personajes.

Cabe recordar que esta será la primera vez que veremos al oso de peluche fuera del ambiente de Disney, luego de que la compañía perdiera los derechos de las obras de AA Milne. Ahora estará a cargo del director Rhys Frake-Waterfield y ITN Studios.

Revisa el tráiler a continuación.

¿Cuándo se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey?

Winnie the Pooh: Blood and Honey todavía no tiene fecha de estreno.