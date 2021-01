Willy Sabor se molesta tras eliminación de su doble en Yo Soy: "De repente, no ’cachan’ hacer tele"

El último episodio del espacio de imitaciones de CHV dejo a varios molestos tras la eliminación de Ricardo Sabor, doble oficial del animador y cantante Willy Sabor, quién interpreto su conocida canción "y yo vi un león".

El motivo por que el que el imitador no paso a la siguiente fase era porque el repertorio del cantante no era amplió, como para interpretar distintas canciones en cada capítulo. A pesar del parecido que tenía con el integrante de Morande con Compañía.

El jurados se dividió en la votación, el actor Cristián Riquelme le dio su foto señalando que "Yo Soy puede ser cualquier cosa: una piedra, un árbol, de repente viene Willy Sabor que tiene esta canción“, mientras que Miriam Hernández y Antonio Vodanovic votaron en contra.

Este último le dijo que “¿Quién vino hoy día? ¿Willy Sabor, Nicolini o el Toni Caluga? No cantas nada… nos has hecho pasar un gran momento, te damos las gracias porque eres gracioso, pero tú no eres Willy Sabor”.

En el espacio online Los Reyes de la Web, Willy Sabor se refirió a la participación de su doble en el programa, indicando que no debieron eliminarlo.

“El jurado estaba muy equivocado, compadre. No se dieron cuenta que tú eres un showman, una persona que lo hace con mucho cariño”, indicó Sabor.

Luego agregó que “De repente, no cachan hacer tele, no entendieron la huevada… a un talento como tú, sacarle provecho. ‘Oye, pero no tiene más canciones’. Huevón, ni siquiera investigan”

Finalmente comentó que “me da rabia, porque podrían haber hecho algo más entretenido. Le sacaron poco provecho para darle un poquito de humor al programa, que no lo tiene”.