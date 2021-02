WandaVision Capítulo 6 | ¿A qué hora y dónde ver online el estreno del sexto episodio?

La nueva serie de Disney Plus basada en la pareja más querida del universo Marvel sigue dando que hablar, cada capítulo revela una arista nueva de la historia que deja a los fans ansiosos por saber que sucederá.

Wandavision, se estrenó el 15 de enero y se convirtió en la primera serie de Marvel en llegar a la plataforma de streaming, convirtiéndose en un éxito de transmisión.

La serie esta ambientada en una sitcom de antigua que avanza de época muy rápidamente, en donde Wanda y Vision viven en un suburbio común y corriente, realizando acciones de la cotidianidad, interactuando con vecinos y colegas, en donde situaciones divertidas ocurren fácilmente.

Sin embargo, características de superhéroes siguen intactas y todo parece indicar que hay algo un poco más sombrío detrás de la aparente vida tranquila que tienen los dos avengers.

El estreno de este nuevo capítulo mantiene ansioso a los fans quienes quieren saber como continuará la gran revelación que se mostró en el capítulo anterior.

¿Dónde y cómo ver online los primeros capítulos de la serie de Marvel?

La serie, que está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ya se encuentra disponible desde en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. constará de 9 episodios, que cerrarán la primera temporada.

La serie tiene la misma modalidad de The Mandalorian en donde estrenaran un nuevo capítulo en la plataforma semanalmente. El próximo viernes 12 de febrero, se estrenará el sexto capítulo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.



Estas son la fecha de estreno de los próximos capítulos de Wandavision:



- Episodio 6: 12 de febrero



- Episodio 7: 19 de febrero



- Episodio 8: 26 de febrero



- Episodio 9: 5 de marzo