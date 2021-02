WandaVision Capítulo 5| ¿A qué hora y dónde ver online el estreno del quinto episodio?

La serie de basada en dos de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel sigue sorprendiendo en cada capítulo y avivando las teorías de los fans, quienes semana a semana comparten en sus redes sociales sus apuestas sobre como continuará la serie.

Wandavision, se estrenó el 15 de enero y se convirtió en la primera serie de Marvel en llegar a la plataforma de streaming, basándose en la continuación del romance entre Wanda Maxinoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bethany).

La serie inicialmente aparenta estar ambientada en una sitcom de los años 50, utilizando elementos visuales de las comedias de esos años, en ese escenario es donde transita la historia de los protagonistas, quienes viven juntos en un suburbio común y corriente, sin embargo, cosas extrañas comienzan a sucedes que ponen en duda la realidad en la que viven.

La producción ya ha estrenado cuatro capítulos, dejando a los fans nerviosos a la espera de este crucial episodio, que se espera resuelva o complique lo revelado en el episodio cuarto.

¿Dónde y cómo ver online los primeros capítulos de la serie de Marvel?

La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ya se encuentra disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming.

La serie opta por la misma modalidad de The Mandalorian en donde estrenaran un nuevo capítulo en la plataforma de manera semanal. El próximo viernes 05 de febrero, se estrenará el quinto capítulo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.



Estas son la fecha de estreno de los próximos capítulos de Wandavision:





- Episodio 5: 5 de febrero



- Episodio 6: 12 de febrero



- Episodio 7: 19 de febrero



- Episodio 8: 26 de febrero



- Episodio 9: 5 de marzo