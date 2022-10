¡Atención fanáticos de las series de Marvel y Disney Plus nos traen una nueva serie!

Ya está confirmado tendremos un spin-off de Wandavision, donde se centrará en Vision, quien es interpretado el actor Paul Bettany.

Posiblemente en la serie aparecerá encabezada Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), lo que tendría sentido dado lo interconectadas que están las historias de los dos personajes en el UCM. 'La serie es supervisada por el creador, escritor y productor ejecutivo de 'WandaVision', Jac Schaeffer.

Los representantes de Marvel Studios y Bettany se negaron a comentar nada más.

Recordemos que la última vez que vimos al personaje, fue al final del Episodio 8 de WandaVision, White Vision fue creado por S.W.O.R.D. reconstruyendo y reactivando el cuerpo de Vision y enviado en una misión para destruir a Wanda y su Visión "Condicional".

Bettany se ha mostrado cauteloso y sus últimas declaraciones tras los Emmy fueron:

“Fue una culminación hermosa para todas estas cosas que Lizzie y yo hemos hecho juntos. Realmente encontramos un camino para nosotros mismos, y este tenía un tono diferente al de esas películas. Pero nunca se sabe con Marvel, si has terminado o no. Así que no quiero llamarlo el final todavía. Esta fue una de las experiencias más creativas de mi vida, alegre y libre, hacer este espectáculo. Verlo abrazado por una audiencia de la forma en que lo fue, fue maravilloso”.