La animadora de televisión Vivi Kreutzberger se refirió a la promoción del nuevo programa conducido por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland "Los 2000, Un Zaping al Pasado", en donde ella junto a Raquel Argandoña recordaron un polémico momento que vivieron juntas cuando ambas fueron invitadas a Vertigo.

En aquel espacio se produjo un tenso momento entre ambas que terminó con ambas visiblemente afectadas.

La conductora de TV+ señaló al programa La Hora Mediática que la promoción del espacio le pareció "maltera".

“Yo, en ese momento, dije ‘qué bueno que lo van a mostrar como es, lo van a mostrar completo’, porque no es tan dramático, pero ahora, la promoción me pareció súper maletera, porque de verdad no es el centro de lo que se conversó, para nada”, comentó.

“Ellos me invitaron y me dijeron ‘vamos a hablar de los 2000 y tú estuviste durante esos años en Canal 13’, hay mucho tema tuyo”, indicó.

“Fue un microsegundo de todo lo que se conversó. Para mí no es tema hace muchísimos años. Yo me referí a que, quizás, en ese momento no pensé en mis hijos y que para mí es un problema superado, pero al final, tiraron un segundo quince que está completamente sacado de contexto, que está hecho para vender y espero que sea solo para el primer capítulo”.

Asimismo señaló: Yo confié en la gente que me llamó, pensé que era de buena fe, yo no estoy en el canal, podría no haber ido, de hecho nunca he cobrado por ir a ninguna parte, lo hice gratuitamente de buena fe y no me parece para nada como hicieron la promoción”.