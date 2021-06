"No te queremos aquí": Vivi Kreutzberger habla sobre episodios de bullying que vivió en la TV

La presentadora de televisión Vivi Kreutzberger estuvo presente en el programa de conversación de Canal 13, que conduce Martín Cárcamo en donde habló acerca de su carrera televisiva, la lucha contra el cáncer y la relación con sus hijos.

Sobre la relación con sus hijos, la animadora señaló que lo que más le gusta es ser madre y que cuando ella tenía 24 años ya tenía cuatro hijos. Su hija, quien también estuvo presente en el espacio señaló que su madre fue un gran apoyo cuando habló sobre su orientación sexual. "Me ayudó, me sirvió mucho cuando yo le conté que me gustaban las mujeres”. La comunicadora indicó que "ella nunca estuvo en ninguna parte, nunca estuvo en el closet”.

Asimismo comentó una dura experticia en su vida, cuando se le diagnostico un cáncer en el año 2000. "Me dice: ‘Hay que sacar la tiroides completa. Tení’ cáncer y metástasis en muchos ganglios”, comentó.

Igualmente la animadora habla sobre su paso por la televisión. señalando que hubieron momentos muy complejos. “Mucha gente del equipo, en el canal, estaba muy a contrapelo con esta cosa de que yo estuviese metida ahí. Hubo un bullying súper heavy con la idea de ‘no te queremos aquí’”.

Comentó que esa época fue doblemente difícil porque ocurrieron muchas cosas en muy poco tiempo. “Yo me separé, entré a la televisión y bajé de peso todo en 6 meses”.

La animadora también abordará los cuestionamientos a la Teletón. La entrevista completa se emitirá este lunes en Canal 13.