Vin Diesel colabora con Nicky Jam y Anitta para el soundtrack de Rápido y Furioso 9

Después de haber sido postergada más de un año, la novena entrega en la saga de Rápido y Furioso finalmente tendrá su estreno en los cines que estén abiertos este 25 de junio. Y con la aparición de la película también llega la seguidilla de éxitos que contiene su soundtrack, para el que Vin Diesel, como productor, escogió personalmente los temas y especialmente de los latinos. Así, terminó colaborando con Nicky Jam y también convocó para crear una canción a la brasileña Anitta.

Es sabido que Diesel aprovechó la cuarentena para crear música y, por lo mismo, ahora decidió aportar su propia canción a la banda sonora de su película de la mano del popular puertorriqueño.

Anteriormente, el actor ha puesto en los soundtracks a Don Omar, Tego Calderón, Romeo Santos, y para F9, Ozuna y Cardi B -quien ahora aparecerá en la película-, algo que resalta Billboard en un artículo que tituló Cómo Vin Diesel le dio su momento al reguetón en Hollywood con la franquicia Rápido y Furioso.

"Solo quiero tener la libertad de hacer música sin ningún tipo de restricción", comentó Diesel durante la sesión de fotos que hizo para la portada de la revista especializada, junto a los dos artistas.

A medio camino entre el rap y el reguetón, Vin Diesel lanza a dúo con Nicky Jam y en español: "No le tengo miedo a ningún envidioso, no le tengo miedo a ningún envidioso, el todo poderoso me hizo rápido y furioso".

En tanto, Anitta tiene su propio esfuerzo en solitario para ponerle melodía a la película y se llama Furiosa. La brasileña confesó estar emocionada de haber sido convocada para figuras de alguna manera en la franquicia.

Vin Diesel, Nicky Jam y Anitta se reúnen para promover Rápido y Furioso 9.(1)

