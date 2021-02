Matrimonio de Nicky Jam se viene abajo y ahora confirma que está soltero

El amor no pudo ser real y duradero, lo que se creó el 14 de febrero de 2020 acaba de quedar desecho. Después de una rimbombante petición de matrimonio, con una cuidada puesta en escena que posteriormente compartió con todo el mundo a través de redes sociales, el reggaetonero Nicky Jam confirmó que canceló su matrimonio y que actualmente goza de estar soltero.

El músico alcanzó a estar apenas un año comprometido con Cydney Moreau antes que su historia diera un radical giro, tal como lo contó en una entrevista al influencer Maiky Backstage.

Todo apunta a que la convivencia se hizo insostenible durante la cuarentena, por lo que decidieron poner punto final al vínculo que los mantenía unido a la modelo.

"No estamos juntos. Tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó", aseguró en la conversación.

Esto para luego admitir que no se había referido al tema con el fin de evitar polémicas, sobre todo cuando la contraparte estaba ausente, sin posibilidad de entregar su versión de los hechos.

Nicky indicó que "no me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó".

El asunto es que ahora la situación es irreparable. El músico aseguró que una vez que toma la decisión, "no mira atrás”. Todo se acaba.

"Cuando yo me voy, yo no vuelvo; cuando yo termino algo ya es porque ya no hay nada. Pero igual mi respeto a ella, la quiero mucho, la amo mucho, y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero como pareja no dio y son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando… pero tenemos una bonita amistad", advirtió.