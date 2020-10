El hombre va en serio: Vin Diesel anuncia que continuará potenciando su carrera musical durante la pandemia

Vin Diesel, el principal rostro de la exitosa saga "Rápido y Furioso", lanzó hace unos días su primera incursión musical y ahora confirmó que continuará potenciando la exploración de diversas melodías, tras anunciar que piensa lanzar más canciones mientras el escenario de la industria cinematográfica no se recomponga.

El actor, como la gran parte del mundo, no ha tenido un buen 2020. En marzo, vio cómo su película "Bloodshot" se vio opacada en su llegada a los cines por el estallido definitivo de la pandemia y luego, la misma crisis sanitaria obligó a Universal a postergar la novena entrega de "Rápido y Furioso".

Pero aún así a Diesel le queda ánimo y, aunque estamos más acostumbrados a verlo en la pantalla grande, el hombre tiene desarrollada su sensibilidad de artista y se reunió con el reconocido DJ y productor noruego Kygo para sacar adelante su primera canción "Feel Like I Do".

El tema posteriormente fue presentado en el programa de Kelly Clarkson y puso a bailar con su electrónico ritmo al público remoto del espacio:

Pero este martes, Vin Diesel dio un paso más y aseguró que el asunto va en serio por medio de una publicación en su Instagram.

"Todos saben la profundidad que tiene mi compromiso con las películas que hago... Este año no hubo producción cinematográfica", partió lamentando el musculoso actor.

Esto para luego especificar que "un artista debe tener una ventana de exhibición creativa. Ustedes que me llevaron a tener 100 millones de seguidores en Facebook, ustedes que siempre me han motivado a salir de mi zona de confort, me salvaron; porque ¡¡¡pude hacer música este año!!!".

"Siempre los amaré. 10 días faltan para aparezca el nuevo sencillo", finalizó Diesel, alertando la llegada del próximo tema que, al parecer, se llamará "Days are gone".