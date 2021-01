"Tuve que volver a medicarme": Ignacia Allamand revela que la pandemia agravó su depresión

Ignacia Allamand hizo uso de sus redes sociales hace pocos días para visibilizar una grave enfermedad que sufre: depresión, que según indicó, desde muy pequeña vive con ello.

A través de su Instagram, la actriz compartió una fotografía con una polera que dice “hablemos de salud mental”. En ella comenzó a relatar el motivo por el que quiso publicar el post.

"Hace algunas semanas me escribió una mamá. Por interno. Su hija de 15 años se acababa de suicidar y obviamente estaba desolada. Me pedía que ayudara a visibilizar la importancia de la salud mental”, comenzó contando Allamand.

En ese sentido, la interprete hizo una reflexión en torno a contar este caso, y a la vez, revelar que ella sufre de la misma enfermedad. “Escribo esto con un poco de miedo porque significa exponerme. Lo hago porque si una sola persona se decide a hablar después de leerme ya habré hecho mi parte. Y porque quiero que esa mamá sepa que no está sola y que al menos yo, la escuché”, expresó.

"Yo sufro de depresión. Desde mi adolescencia. No siempre estoy medicada pero hago terapia y entiendo que es algo con lo que tengo que lidiar para siempre“, reveló la actriz.

“Para mí se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”, agregó.

Por ese motivo, la hija del canciller Andrés Allamand, señaló que la pandemia del Covid-19 fue pésimo e hizo que se agravara su depresión. “Durante esta pandemia me pegó fuerte. Tuve que volver a medicarme. Y tuve que lidiar con la culpa, porque cuando me pasa suelo sentir que no tengo derecho a estar así por lo privilegiada que soy. Que debiera poder sola. Que si yo me deprimo, que queda para quienes tienen menos”, afirmó.

Finalmente, manifestó que “ahora estoy mejor. Me sigo tratando. Medito. Tengo días buenos y malos como todos. Busco vibrar alto. Pero la verdadera razón por la que estoy mejor es porque pedí ayuda. Y porque entiendo que lo que me pasa es una enfermedad real“.

Recuerda que si necesitas ayuda psicológica, puedes comunicarte en los siguientes números de manera gratuita:

• Programa Salud Responde: 600 360 7777. Aquí puedes comunicarte con diversos profesionales, entre ellos psicólogos y médicos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Si no tienes saldo, puedes pedir que te llamen de vuelta.



• TODO MEJORA. Puedes contactarlos por Facebook y Messenger en caso de ser víctima de bullying y discriminación por tu orientación sexual, identidad y expresión de género.



• FONONIÑOS 147 y FONOFAMILIA 149. Puedes comunicarte de manera inmediata con Carabineros de Chile, las 24 horas del día, todos los días del año, quien te podrán orientar en cualquier tema de infancia y familia.

• FONOINFANCIA 800 200 818. Te atenderán psicólogos especializados que pueden orientarte y ayudarte.