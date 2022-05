Paramount+ compartió recientemente la primera imagen del actor Sylvester Stallone en Tulsa King, la nueva serie de televisión creada por Taylor Sheridan, quien estuvo detrás de varias series como Yellowstone y Mayor of Kingstown, y de las películas Hell or High Water y Sicario.

De esta forma, esta producción se transforma en la primera gran serie de televisión de Stallone, luego de haber sido invitado en algunos programas como Police Story y Kojak en los años 70, y más recientemente, en This Is Us, en una escena donde Kevin Pearson lograba trabajar en su primer gran salto en la industria del cine.

El actor fue presentado, en redes sociales, como Dwight “The General” Manfredi, un mafioso criminal de New York.

¿De qué se trata Tulsa King de Paramount+ con Sylvester Stallone?

La serie producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios, sigue al capo de la mafia de Nueva York quien, cuando sale de prisión después de 25 años, es exiliado por su jefe para instalarse en Tulsa, en el estado de Oklahoma.

En este lugar, se da cuenta que su familia puede que no quiera lo mejor para él, por lo que comienza a construir un nuevo imperio criminal con la gente local.

Revisa la primera imagen oficial