Este domingo 20 de febrero se emitió el séptimo y penúltimo capítulo de la segunda temporada de Euphoria y al igual que los anteriores, volvió a sorprender a los fanáticos, pero esta vez no solo por la trama, sino también porque aseguran que Tom Holland, el actor de Spider-Man tuvo un cameo.

El episodio giró en torno a la obra de Lexi Howard (Maude Apatow), donde plasmó y presentó las vivencias íntimas de sus amigos y familia, lo que terminó por sacar a la luz grandes secretos de todos los personajes de la serie de HBO.

¡Alerta de Spoiler! Si no has visto el último capítulo te sugerimos no seguir leyendo.

Además, se pudo ver las peleas entre Maddy (Alexa Demie) y Cassie (Sydney Sweeney), el número musical que destruyó a Nate Jacobs (Jacob Elordi) y la incertidumbre con respecto al futuro de Fez (Angus Cloud). No obstante, una de las escenas que más llamó la atención fue la supuesta aparición de Holland.

¿Lo viste? Fans aseguran que Tom Holland apareció en Euphoria 2

Algunos fans aseguraron haberlo visto en una de las escenas de la serie, situación que no sería extraña debido a su relación sentimental con Zendaya, quien da vida a Rue. Además, el intérprete ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de ser parte del show.

Pese a que las imágenes dan a pensar que efectivamente se trata del actor, ni Holland, ni Zendaya, ni la producción ha confirmado esta información. Solo queda esperar que sea considerado para la tercera temporada.