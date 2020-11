"Tiene muchas cosas raras": Pamela Díaz no sabe escribir el nombre de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz cuenta casi un año en su nueva relación y ahora recordó una graciosa anécdota que vivió junto a su actual pareja, momento gracias al que terminó confesando que no tiene idea cómo escribir el nombre de Jean Philippe Cretton.

Fue en medio de un nuevo capítulo del programa de Instagram "Socias" en que, conversando con Begoña Basauri, Pamela recordó que "te conté que estábamos en el hotel (en Cancún de vacaciones con Cretton hace un par de semanas), llegamos a Panamá y tuvimos que llenar los papeles".,

"A mí me gusta mandar todo-todo. Yo hago todo. Y estábamos en el hotel y la niña me dice 'su nombre'. 'Pamela Díaz'. 'Ok, escriba Pamela Díaz, su nombre' y la hueá".

"Y yo con el lápiz, entonces me dice '¿puede llenar también el documento de su esposo?'. '¡No es mi esposo!'. Y la galla se caga de la risa porque no es normal que tú le grites así, ¡¡no es mi esposo!'", lanzó divertida Pamela.

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton en uno de sus últimos días de su viaje al Caribe.

"'Entonces escriba su nombre'. Y yo 'Jean', y lo miraba así, 'ya, es con J…' Ahí quedé, con la P, y le decía 'eeh…'. '¿No sabes escribir mi nombre?', me preguntaba. 'Sí, pero es que tiene muchas cosas raras'. 'Dame la hueá'", explicó "La Fiera sobre el incómodo momento.

Basauri intentó entender lo que estaba pasando, pero a la vez solidarizó con su amigo, afirmando: "tienes muchas letras".

Ante lo que Pamela arremetió: "hueona, ¿puedes creerlo? Y no sabía escribir, porque ponía P, H, I, L, L y después dos P, ya ni me acuerdo. Pero el nombre es enredado y estamos recién saliendo hace poco, ¡¿cómo te vas a aprender todas las cosas?!”"

"Pamela, llevas un año, deja de mentirnos", la reprendió Basauri. Ante lo que Díaz cerró: "Casi un año, pero amiga, al año yo puedo…"