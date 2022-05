This is Us 6 | ¿Cómo inició la relación entre Rebecca y Miguel?

This is Us, una de las series más exitosas y más comentada de los últimos años, esta muy cerca de transmitir su capítulo final, el cual sin duda, dejará a los fans de la producción de Fox conmovidos, como ha sido la tonalidad de toda la serie.

En el capítulo más reciente titulado "Miguel" se revela una gran incógnita que ha estado presente en la historia durante sus seis temporadas. Cómo inicio la relación entre el personaje de Jon Huertas y Rebecca (Mandy Moore).

SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Miguel era el mejor amigo de Jack (Milo Ventimiglia), el fallecido esposo de Rebecca, quien se convierte en su segundo marido en los flashforwards, pero eso no es todo, el episodio además entrega un vistazo a la vida del personaje en su juventud.

El hombre nacido y criado en Puerto Rico se mudó junto a su familia a Pensilvania en su juventud. En el país norteamericano, Miguel practicaba seguido su inglés, sin embargo, su padre consideraba que estaba perdiendo sus raíces latinas. Tras esto, se dirige a un bar en donde se encuentra con su amigo Jack y su nueva novia Rebecca, con la que no se lleva muy bien inicialmente.

Esa noche conoce a una mujer con la cual se casa y tiene dos hijos, sin embargo, la relación pasa por difíciles momentos culminando en un divorcio.

Los años siguen pasando y mientras navegaba en Facebook, Miguel se encuentra con una imagen de Beth (Susan Kelechi Watson) junto a Tess recién nacida y se da cuenta que Rebecca está etiquetada por lo que le envía un mensaje interno.

¿Cómo inició la relación de Miguel y Rebecca en This is Us?

Tras enviarse DM constantemente, ambos comienzan a comunicarse a través de llamadas y dada la oportunidad de viajar a Pensilvania por asuntos de trabajo, Miguel le pide reunirse.

Ambos se juntan a cenar y tienen una conversación profunda sobre sus vidas, en donde Miguel le revela que no sabe si fue correcta su decisión de mudarse a Houston hace casi una década ya que la primera vez que sintió nostalgia en su vida fue cuando se despidió de ella.

Tras compartir un romántico beso, la pareja inicia una relación sin decirle a sus cercanos todavía. Luego de varios meses juntos, ambos deciden que el Día de Acción de Gracias será el momento ideal para revelarlo a la familia.

Lamentablemente para ellos son sorprendidos besándose por Kevin (Justin Hartley) y Kate (Chrissy Metz). Randall por su parte tampoco apoya la nueva relación de su madre en un inicio pero eventualmente al ver como el mejor amigo de su padre se comporta con su madre terminan aceptándolo.

Tras mostrar ser un compañero ideal para Rebecca, ya que la cuida y la protege, a pesar de que su propia salud está fallando.

En las escenas finales se ve a la familia reunida detrás del manzano que plantaron para esparcir las cenizas de Miguel.

La sexta temporada se encuentra disponible en Star Plus.