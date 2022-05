This Is Us | ¿Cuántos capítulos faltan para el final la sexta temporada?

This Is Us, la serie dramática de la NBC que sigue a la querida familia Pearson está cada vez más cerca de llegar a su final, y por supuesto lo hará cargada de drama e intensas emociones.

Esta entrega ha ido poco a poco resolviendo los problemas de Rebecca, Kate, Randall y Kevin, en sus respectivas vidas con algunos giros que han sido completamente inesperados como el divorcio entre Kate y Toby, entre muchos otros.

El capítulo 14 estuvo enfocado en Kevin y como por primera vez en la vida siente que está realmente preparado para tener una relación estable y durarera, sin embargo y pese a que ha tenido varias parejas, su corazón parece estar todavía unido al de Sophie.

Tras su divorcio, ambos tomaron rumbos diferentes y aunque hubo reencuentros a lo largo de los años, estos no terminaron bien. Ahora parece ser que los dos han madurado para volver a encontrarse.

El nuevo episodio que se encuentra disponible a partir de este jueves en Star Plus para Latinoamérica, abordará la historia de amor entre Rebecca y Miguel, quien era mejor amigo de Jack.

¿Cuántos episodios faltan para el final de This Is Us?

Mala noticias para los seguidores de This Is Us, porque lamentablemente está llegando a su fin. Quedan exactamente 3 capítulos para el final de la sexta y última temporada de la serie. Su final está programado para el próximo 24 de mayo en NBC por lo que a Star+ llegará el jueves 26.