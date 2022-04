This is Us | ¿Cuándo se emite el capítulo final de la serie?

La serie This is Us llegó el 20 de septiembre de 2016, fue creada por Dan Fogelman, este año 2022 llegará a su fin.

This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama, y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar.



La serie actualmente está disponible en el streaming de Star+ y Amazon Prime Video.

¿Cuándo se estrena el episodio final de la serie This is Us?

El último capítulo de This is Us se estrena el próximo 24 de mayo.