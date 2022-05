This Is Us 6 | ¿A qué hora se estrena el último capítulo de la serie en Star+?

This Is Us, la popular serie dramática de la NBC estrenará su último capítulo este jueves en Latinoamérica, despidiendo así seis años de historia sobre la querida familia Pearson protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown.

Tras la quinta entrega, que no estuvo exenta de polémicas debido a la decisión de continuar con las grabaciones pese a la pandemia del Covid-19, los fanáticos quedaron expectantes por conocer que ocurriría en la trama, especialmente luego de la tensa pelea entre Kevin y Randall.

La sexta y última temporada continuaron con la historia de los tres hermanos, pero se enfocaron aún más en el Alzheimer de Rebecca, lo que parece complicar toda la historia familiar.

Para quienes todavía no han visto los episodios anteriores, la serie ha ido mostrando los cambios de los personajes principales como la estabilidad laboral de Randall, el divorcio entre Kate y Toby, y el reencuentro entre Kevin y Sophie. Todo esto ocurre mientras la enfermedad de la madre continúa empeorando y Miguel fallece.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de This Is Us 6 en Star+?

El último capítulo de This Is Us se estrenará este jueves 26 de mayo de 2022 a través del servicio de streaming Star+ en los siguientes horarios en Latinoamérica:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM