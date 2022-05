This Is Us 6 | ¿Cuándo se estrena el último capítulo de la serie de NBC en Latinoamérica?

This Is Us está llegando a su fin. Esta semana se estrenó el penúltimo capítulo de la sexta temporada de la exitosa serie de NBC sobre la familia Pearson, la que no ha estado exenta de intensas emociones tanto para los fanáticos como para los actores.

Es que la última entrega se ha encargado de ir dando respuestas a las distintas preguntas que han surgido en las temporadas anteriores y también de ir poniendo en orden la vida de cada uno de los queridos personajes interpretados por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown.

El martes, NBC publicó el tráiler oficial del último episodio de la serie donde rememora varias escenas importantes que marcaron las cinco temporadas acompañadas del mensaje "esta será una despedida inolvidable". ¿Cuál será el final para la familia Pearson?

¿Cuándo se estrena el último capítulo de This Is Us 6 en Latinoamérica?

La mala noticia para los seguidores de la serie es que el final de la sexta y última temporada llegará la próxima semana al streaming. NBC tiene contemplado su estreno para el próximo martes 24 de mayo, por lo que en Latinoamérica se podrá ver el jueves 26 de mayo de 2022 a través de Star+.

Revisa el último tráiler