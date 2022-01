The White Lotus 2 | ¿Dónde se grabará la segunda temporada de la serie de HBO Max?

En julio de 2021 se estrenó The White Lotus, la miniserie de HBO Max que contaba la historia de un grupo de turistas que viajaban a Hawai para vivir una vacaciones inolvidables, sin embargo, las cosas comenzaban a complicarse hasta transformarse en los peores días de descanso que podrían haber vivido en su vida.

Tras el gran éxito que tuvo, la plataforma de streaming confirmó la realización de una segunda temporada bajo el mando de Mike White nuevamente y con un elenco cargado de estrellas como Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Jennifer Coolidge como protagonistas. A ellos se sumarán F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco y Haley Lu Richardson.

¿En qué lugar se grabará la segunda temporada de The White Lotus?

De acuerdo a lo que ha informado Variety, la segunda temporada de The White Lotus se grabará en Italia, específicamente en Sicilia. De hecho, se rumorea que una vez más será el Hotel Four Seasons, el que reemplazará a la cadena ficticia de lujo White Lotus. En este caso será el Four Seasons San Domenica Palace en la turistica ciudad de Taormina.

Por el momento no se tienen mayores detalles sobre la trama de esta nueva entrega, lo que sí conocemos es que Imperioli interpretará a Dominic Di Grasso, quien viaja al resort White Lotus con su padre Bert Di Grasso (Abraham) y su hijo graduado de la universidad (DiMarco). Plaza se une como Harper Spiller, una mujer de vacaciones con su esposo y sus amigos. Hollander interpretará a Quentin, un expatriado inglés que está de vacaciones con sus amigos y su sobrino, y Richardson interpretará a Portia, una joven que viaja con su jefe.

Por lo tanto, podemos suponer que lo más probable es que sorprenderá a todos sus fanáticos a igual que lo hizo su primera temporada.