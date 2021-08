The Weekend invoca la onda disco y la mezcla con pop para su pegajoso nuevo tema Take my Breath

The Weeknd lanzó su más reciente sencillo Take My Breath, composición que se convierte en el primer adelanto de su próximo álbum como se anunció en la portada de la revista GQ esta semana.

Esta canción es ejemplo de la búsqueda de evolución tanto en sus melodías como en su propuesta narrativa que se ha impuesto el artista por medio de su música, a lo que se suma una nueva pieza audiovisual a su discografía dirigida por Cliqua.

Take My Breath se convierte así en el primer material sucesor de After Hours, el álbum aclamado por la crítica en marzo de 2020 y cuarto disco número uno de The Weeknd en Estados Unidos.

Además, está certificado como doble platino por la RIAA con más de 15,7 mil millones de streams. También este disco encabezó las listas en 20 países adicionales, incluidos Canadá y el Reino Unido.

El responsable del artículo en la revista GQ, el director Mark Anthony Green, describió que "el nuevo proyecto de Abel está repleto de hits. Como discos de fiesta reales, iluminados con azulejos blancos en el suelo. Quincy Jones se encuentra con Giorgio Moroder con los mejores discos de fiesta de la noche de tu jodida vida".

"No son cosas anacrónicas de discoteca. (No 'cosplay', como dijo Abel.) Ese tipo de cosa retro está teniendo un momento hoy en día en la música pop, pero estos discos son nuevos. Sudoroso. Duro", puntualizó.