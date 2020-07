Revisa otro trailer del nuevo spin off "The Walking Dead: World Beyond"

"The Walking Dead" este año verá como se expandirá nuevamente su universo de la mano del nuevo spin off, "The Walking Dead: World Beyond", que ahora ya se sabe debutará justo después de que se emita el season finale de la décima temporada de la serie principal.

Esta serie también se vio perjudicada por la pandemia del coronavirus, por lo que originalmente se iba a estrenar en abril pasado pero ahora verá recién la luz el próximo 4 de octubre.

En la misma instancia se reveló otro trailer para esta ficción que contará una historia completamente nueva, aunque en el mismo mundo que habitan Rick, Daryl, Michonne y compañía, aunque 10 años después.

Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond, protagonizarán la propuesta.

En tanto que Scott M. Gimple, Matt Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath oficiarán como productores ejecutivos.