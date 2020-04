The Rolling Stones se suma al gran concierto online "One World: Together at Home"

The Rolling Stones se acaban de sumar al gran concierto online impulsado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga "One World: Together at Home".

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de Global Citizen, la entidad que está velando por la producción del evento que tendrá lugar este sábado y que, en el caso de Chile, se podrá ver por Chilevisión y TNT.

Mick Jagger y compañía se sumaron al show junto a otros 100 artistas que dirán presentes, entre representantes de la música, la televisión y los deportes a nivel mundial.

