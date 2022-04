El filme está protagonizada por Alexander Skarsgård en el papel del príncipe Amleth.

El guion de El hombre del norte corre a cargo de Robert Eggers y el guionista islandés Sjón Sigurdsson. La historia sigue a un príncipe vikingo en su misión de vengar el asesinato de su padre. Con esa premisa, podemos imaginarnos que el relato incluirá grandes dosis de violencia, sangre, lucha y traiciones.

La historia está basada en una leyenda escandinava que inspiró el Hamlet de William Shakespeare, y desde luego podemos ver las similitudes. En esa leyenda, Amleth, el príncipe vikingo, abandona su hogar después de que su comunidad haya sido atacada brutalmente, y se pasa el resto de su vida con esta frase en la cabeza: "I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fjölnir" ("Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjölnir").

En el elenco también se encuentra Claes Bang como el asesino Fjölnir, la cantante y actriz Björk como Seeress y Hafþór Júlíus Björnsson (la Montaña de 'Juego de tronos') como Thorfinnr. También Kate Dickie como Halldora the Pict y Ralph Ineson en un rol todavía desconocido. Tanto Dickie como Ineson trabajaron con Eggers en 'La bruja'.

Finalmente, Gustav Lindh se unió al proyecto después de que Bill Skarsgård (hermano del protagonista) tuviese que abandonar por conflictos de agenda.

¿Dónde y cuándo se estrena The Northman?

A partir de este 21 de abril The Northman estará disponible en los cines.