Olvídense de "Game of Thrones": "The Mandalorian" es la serie más pirateada de 2020

A pesar de que actualmente abundan los servicios de streaming y se han abierto nuevas puertas para que el público acceda a los contenidos, las descargas por torrent siguen ganando terreno. Es por eso que ahora "The Mandalorian" fue coronada como la serie más pirateada en todo el mundo en 2020, un trono que la primera serie inspirada por el universo de "Star Wars" le arrebató a la incombustible y popular "Game of Thrones".

Las estadísticas las proporcionó el portal especializado TorrentFreak, donde la serie que se puede ver en el catálogo de Disney+ se alzó como la más pirateada el año pasado por medio de archivos BitTorrent, superando a otras como "The Boys", de Amazon Prime Video, y "Westworld", de HBO.

La producción de fantasía épica que HBO adaptó de las novelas de George R.R. Martin lideró este ranking por nada más ni nada menos que 8 años, entre 2011 y 2019.

Pero tras su final, ahora era inminente que otro título tomara el puesto y esa fue "The Mandalorian", la que no sólo acaparó la atención de los fanáticos, sino que también se ganó la venia de los críticas, quienes también la ubicaron en varios listados de lo mejor del año.

En 2019, la serie encabezada por Pedro Pascal había llegado al tercer lugar en la lista de series más pirateadas en todo el planeta, un hito nada menor para ser el momento.

De acuerdo con TorrentFreak, las series que cierran el Top Ten son: "Vikings", "Star Trek: Picard", "Rick and Morty", "The Walking Dead", "The Outsider", "Arrow" y "The Flash".