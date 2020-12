Para derretirse de ternura: Fan recopila todos los sonidos de "Baby Yoda"

La segunda temporada de "The Mandalorian" concluyó el viernes pasado y ahora ya se sabe que no habrá una tercera tanda de episodios hasta al menos después del debut de "The Book of Boba Fett", o sea hasta 2022. Y para pasar el sabor amargo de esta noticia, un fanático decidió aliviarlo con el mejor remedio: una buena dosis de Grogu, o el llamado Baby Yoda.

El personaje quedó instalado en el insconsciente colectivo como una de las figuras más relevantes de la nueva ficción ambientada en el universo de "Star Wars", y a eso es a lo que el clip compartido por @djarinsoka busca rendirle tributo.

Cada balbuceo, cada exclamación, cada intento de palabra que lanza Grogu aparece en el clip que se extiende por poco más de un minuto. O sea, justamente los gestos con que busca transmitir sus emociones son lo que nutren el compilado.

Hay miedo, sorpresa, festejos, sorpresa e incluso reconocimiento, porque aparte del primer video compartido, @djarinsoka también compartió por separado ese momento en que finalmente Din Djarin conoce el nombre de Grogu y logra identificar a su compañero de aventuras. Incluso, demuestra la misma reacción a su nombre una y otra vez.

Revisa a continuación los clips -eso sí, evita verlos si no has terminado la segunda temporada de The Mandalorian-: