Se lo merece: Pedro Pascal se convierte en la "estrella más popular del mundo", según IMDb

El actor chileno Pedro Pascal no para de recibir elogios y logros. Esto debido a que se convirtió en la “estrella más popular del mundo”, según publicó el portal de información de la industria cinematográfica IMDb.

Según detalla el sitio, el reconocimiento se da el interprete debido al gran aumento de los números de búsquedas de su perfil en la página.

Desde IMDb señalan que su medidor “clasifica quién está actualmente en tendencia en línea según las visitas al perfil. Durante las últimas semanas, la actriz de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joyse ha aferrado al primer lugar, pero en este punto, Pascal se ha hecho cargo y está oficialmente etiquetado como la estrella más vista”.

Cabe señalar que la participación de Pedro Pascal en "We can be heroes" (Netflix), "Wonder Woman 1984" (HBO Max) y "The Mandalorian" (Disney+), quien recientemente publicó su exitosa segunda temporada, han hecho que el chileno se haya convertido en el centro de atención de los fans en todo el mundo.

Pedro Pascal en los Vanity Fair Oscar Party 2020 | Foto: Getty Images

El listado de celebridades más populares en el sitio de IMDb, continúa con Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Taylor Momsen (El Grinch), Gina Carano (Deadpool), Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Jon Favreau (Iron Man), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner) y Peter Billingsley (Historias de Navidad).