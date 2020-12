Gal Gadot confirma ambiente tóxico en el set de "Justice League" por culpa de Joss Whedon

Gal Gadot confirmó que fue entrevistada por WarnerMedia en medio de una investigación interna por las graves denuncias hechas por el actor Ray Fisher sobre el ambiente tóxico que hubo en el set de Justice League, con la llegada de Joss Whedon y tras la salida de Zack Snyder por el suicidio de su hija.

La actriz le contó a Los Angeles Times que ella, al igual que Fisher y Jason Momoa, no se llevaba con Whedon, pero que ella lo llevó hasta los "rangos más altos" y "me hice cargo del asunto".

"Estoy feliz de que Ray pueda salir y decir su verdad", indicó Gadot al medio norteamericano, en medio de la promoción de “Wonder Woman 1984”.

"No estuve con los chicos cuando filmaron con Joss Whedon. Yo tuve mi propia experiencia (con él), que no fue exactamente la mejor, pero me hice cargo de ella y cuando ocurrió", recalcó la actriz.

Esto para luego especificar que "lo llevé a los rangos más altos y ellos se hicieron cargo. Pero estoy feliz de que Ray se levante y diga su verdad".

Por otro lado, Gal Gadot contó que "sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, sobre todo por el tiempo que pasé con ellos".

WarnerMedia ya anunció la conclusión de la mencionada investigación y que tomará "acciones correctivas", aunque no detallaron a qué se referían específicamente con este concepto.

Sobre lo mismo, Gadot también indicó que "no sé lo que eso significa. Tengo mucha curiosidad sobre cuál será el resultado".

Ahora, tras el paupérrimo desempeño de la "Justice League" de Joss Whedon", WarnerMedia decidió darle una nueva oportunidad a Zack Snyder, quien tras una campaña de años establecida por sus seguidores, logrará sacar su versión de la película reconocida como Snyder Cut en marzo próximo.

Gal Gadot estrenará el próximo 25 de diciembre "Wonder Woman 1984" en Estados Unidos.