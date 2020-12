"Justice League": Proyectan estreno del Snyder Cut para marzo de 2021

Mucho se ha hablado de lo que será la nueva versión de "Justice League", o "Liga de la Justicia", bajo el liderazgo original del director Zack Snyder, después de que una fuerte campaña de los fanáticos que se extendió por años para que Warner Bros. liberara finalmente el Snyder Cut. Y ahora, el material incluso ya tiene proyectada una fecha de estreno.

Si bien ya se había confirmado que la nueva versión cinematográfica del equipo de DC Comics debutaría durante 2021 en la plataforma HBO Max, aún no estaba muy claro en qué momento específico. Pero ahora las posibilidades se estrechan y todo apunta que marzo es el mes escogido por los estudios.

Así lo deslizó el mismo Zack Snyder en medio de una publicación en redes sociales, en respuesta a fanático que le hizo saber su descontento con la película que en 2017 terminó completando Joss Whedon en su reemplazo, después de que él tuvo que abandonar la producción por el suicidio de su hija.

Con plena confianza, Snyder decidió responder y le resaltó al individuo que "entiendo y respeto tus sentimientos, y solo espero poder borrar a esa versión de la existencia con lo que verán en marzo".

Zack Snyder has confirmed Zack Snyder’s Justice League will debut on HBO Max in March! pic.twitter.com/MnoIvmVEfe