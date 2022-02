El nuevo reality traerá de regreso al querido clan de las Kardashian, tras haber finalizado "Keeping Up with the Kardashians" en 2021.

¡Atención fanáticos de la familia Kardashian! Este lunes se dio a conocer que dentro de muy poco tiempo estarán de regreso en un nuevo reality show del clan que se emitirá en una reconocida plataforma de streaming.

A través de un video de 30 segundos, se mostró a las socialités dentro de varias cajas de vidrio, las que luego se rompen acompañadas de la frase "todas las paredes serán destruidas".

"The Kardashians" es el nombre del nuevo programa que traerá de regreso a Kris, Khloé, Kourtney, Kim Kardashian West, Kendall Jenner y Kylie Jenner, en nuevas aventuras y dramas familiares, que no se habían visto desde que terminó "Keeping up with the Kardashians" el año pasado.

¿En qué fecha debuta The Kardashians y dónde verla online?

The Kardashians tiene contemplado su estreno a través de las plataformas de streaming Hulu, Disney+ y Star+, sin embargo, por el momento solo se conoce que al primer servicio llegará el próximo 14 de abril de 2022. A Star Plus llegará "muy pronto".