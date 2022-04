The Kardashians | ¿Cuándo se estrena el tercer capítulo en Latinoamérica?

Las Kardashians, la famosa familia regresó hace algunas semanas a la pantalla chica con una nueva serie y una nueva casa televisiva en donde profundizará sobre los sucesos que le han ocurrido a los integrantes del exitoso clan desde el término de Keeping up with the Kardashians.

Al igual que el anterior, Kim, Kourtney, Kris, Khloe, Kendall y Kylie expondrán sus vidas en un nuevo docureality titulado "The Kardashians" que se emite a través de Hulu y Star Plus.

La familia se ha visto envuelta en distintos hechos noticiosos que han sido portada de varios medios internacionales, como el romance entre Kim y Pete Davidson, la demanda de Blac Chyna, el compromiso de Kourtney con el baterista de Blink 182 Travis Baker, entre otras situaciones.

La serie también abordará el segundo embarazo de Kylie, en donde la empresaria revela los motivos del por qué decidió filmar está nueva etapa de su vida a diferencia de cuando se encontraba a la espera de Stormi.

¿Qué día se sale el tercer capítulo de The Kardashians en Latinoamérica?

El tercer capítulo de The Kardashians se estrenará el próximo jueves 28 de abril en el servicio de streaming Star+.