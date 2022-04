La cantante demandó a la familia por el fin de su programa "Rob and Chyna" estrenado el 2016.

The Kardashians | ¿Por qué Blac Chyna demandó a la familia por más de100 millones de dólares?

Blac Chyna interpuso una demanda en contra del clan Kardashian por 108 millones de dólares, ya que las culpa de propiciar el fin de su docureality "Chyna and Rob" estrenado en E! el 2016.

La serie que documentaba la relación entre Chyna, cuyo nombre real es Angela Renée White y su entonces pareja Rob Kardashian. La producción fue renovada para una segunda temporada, sin embargo, el quiebre entre ambos puso en pausa el inicio de un nuevo ciclo el cual supuestamente se estrenaría durante el 2017.

La serie de realidad retrataba la historia de Rob y Chyna, la espera por su primera hija Dream, y la relación entre ambas familias. Mientras que distintas personas del círculo cercano de la rapera aparecieron en la producción, entre ellas su madre Tokyo Toni, del lado de Kardashian su madre Kris, su cuñado Scott y su hermana Khloe estuvieron presente en algunos episodios.

Durante ese año, Blac Chyna demandó a las Kardashian por interferir en la realización de nuevos episodios de la trama. Recordemos que simultáneamente Keeping up with the Kardashians, docureality en donde aparece todo el clan continuó en pantalla hasta el 2021.

El año 2020 a través de un comunicado entregado a Us Weekly, la abogada de Blac Chyna, Lynne Ciane, entregó detalles sobre la demanda en contra de la familia Kardashian y específico en contra quiénes va dirigida.

“Blac Chyna buscará millones en daños punitivos y compensatorios de Kris [Jenner], Kim [Kardashian], Khloé [Kardashian] y Kylie [Jenner] por difamación, interferencia intencional con el contrato e interferencia intencional con la posible ventaja económica”.

¿Qué ocurre con la demanda de Blac Chyna en contra de las Kardashians?

A través de sus redes sociales la rapera entregó detalles de cómo va el proceso y qué es lo que espera conseguir de el.

“Planeo volver a centrar mi atención en mi juicio contra Kris Jenner y sus hijas Kim, Khloe y Kylie, que comienza en 13 días”, escribió en Twitter a comienzo de abril.

Luego agregó: “Cuando mataron mi exitoso programa número 1 en enero de 2017, eso no solo me perjudicó financiera y emocionalmente, sino que perjudicó a mis hermosos NIÑOS. Los llevaré a los tribunales para que defiendan mi derecho legal y ser un ejemplo para mis hijos de que ‘lo que es justo, es justo y lo que está mal está mal’. Y lo que hicieron estuvo muy mal”.

Asimismo añadió: “Estoy muy agradecida de que un jurado finalmente escuche lo que realmente sucedió a puerta cerrada: las mentiras que se dijeron y el daño que se hizo”.

“Al final del juicio, voy a poder decirles con orgullo a King y Dream que hice todo lo que pude para corregir el mal que me hicieron. Y que, en la vida, espero que puedan defenderse cuando sea importante también”, concluyó en su declaración.