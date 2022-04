The Kardashians | ¿En qué fecha se estrena el segundo capítulo en Latinoamérica?

Las Kardashians, la familia más famosa de la televisión regresó a la pantalla con una nueva serie y en una nueva casa televisiva en donde profundizará sobre los sucesos que le han ocurrido a los integrantes del exitoso clan desde el fin de Keeping up with the Kardashians, la serie que las lanzó al estrellato.

Kim, Kourtney, Kris, Khloe, Kendall y Kylie expondrán sus vidas en un nuevo docureality llamado "The Kardashians" el cual se emite a través de Hulu y Star Plus.

La familia se ha visto envuelta en distintos hechos noticiosos que han revolucionado las portadas de los principales medios internacionales los cuales serán tratados en la nueva producción.

El compromiso de Kourtney con el baterista de Blink 182, Travis Baker, y la reacción de su ex pareja, Scott Disick, a la relación de ambos será parte de los nuevos capítulos, especialmente luego de que "el lord" no fuese invitado a una parrillada familiar debido a la presencia de ambos.

El segundo embarazo de Kylie también será tema de la nueva serie, en donde la empresaria revela los motivos del por qué decidió filmar está nueva etapa de su vida a diferencia de cuando se encontraba a la espera de Stormi, en donde prefirió mantenerlo en secreto hasta el momento del parto.

Otro de los tópicos que retrata la nueva serie de Hulu tiene que ver con el bullado divorcio de Kanye West y Kim, además de la nueva relación de la Kardashian con Pete Davidson, integrante de Saturday Night Live.

Kendall estuvo ausente del primer episodio debido a que se encontraba en cuarentena tras contagiarse de Covid-19. Sin embargo, la modelo confirmó que será parte de los capítulos restantes.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de Las Kardashians en Latinoamérica?

El nuevo docureality de las Kardashians estrenará su segundo capítulo el próximo jueves 21 de abril en la plataforma de Star Plus.

Revisa el tráiler de la serie a continuación.