Este es el trailer de la fantasía épica The Green Knight

Desde marzo de 2020 que no escuchábamos de esta película y ahora sorprendió irrumpiendo nuevamente en los medios especializados al presentar su primer trailer. Se trata de The Green Knight, la entrega de fantasía épica protagonizada por Dev Patel, Alicia Vikander y Joel Edgerton.

La apuesta busca darle un giro a historia medieval de Sir Gawain y el caballero verde, al contarla desde el punto de vista del género de la fantasía.

La línea argumental sigue a Sir Gawain (Patel), el osado y testarudo sobrino del Rey Arturo, quien se embarca en la desafiante aventura de enfrentar al Caballero Verde, un gigantesco extraño con piel color esmeralda y quien pone a prueba a los hombres.

Así Gawain confrontará a fantasmas, gigantes, ladrones y timadores con lo que repentinamente se vuelve un viaje para definir su propia personalidad y probar que es digno ante los ojos de su familia y reino al enfrentar a su contendiente definitivo.

The Green Knight llegará bajo el alero de la productora A24, firma que se ha caracterizado por tener una auspiciosa curadora con los títulos que estrena. Así, ha brillado por distribuir entregas como Moonlight, Lady Bird, The Witch, Ex Machina, Eight Grade y Hereditary, entre otras.

La película se estrenará desde el 30 de julio en los cines que estén abiertos y puedes revisar su trailer a continuación.