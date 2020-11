Príncipe Harry insistirá en que The Crown termine antes de llegar a su tiempo

El Príncipe Harry dijo él "insistiría" en que la serie de Netflix The Crown termine antes de que llegue a su tiempo, esto causo un conflicto con su biógrafa quien señaló que Harry era desleal y mal educado" por "tomar el dinero de la serie de Netflix, después que el servicio streaming ridiculizo a su familia.

En declaraciones a talkRADIO, Angela Levin recordó haber ido al Palacio de Kensington para entrevistar al duque de Sussex, de 36 años, hace dos años, y dice que él inmediatamente le preguntó si veía el programa, "cuando conocí a Harry en el Palacio, la primera pregunta que me hizo fue:'¿estás viendo The Crown? ', explicó la autora de Harry: A Biography of a Prince.



Ella le pregunto si era solo él quien veía el programa o también el resto de los integrantes de la familia real a lo que Harry contestó "todos estamos viendo absolutamente todo, pero voy a insistir en que se detenga antes de que me alcance".

El duque y la duquesa de Sussex han sido acogidos por Hollywood después de deshacerse de los deberes reales en marzo y firmaron un acuerdo multimillonario con Netflix para producir contenido que brinde "esperanza e inspiración", esto dado a la intención de los duques de hacer algo que verdaderamente impacte a la sociedad y sirva de ayuda utilizando la gran plataforma comunicacional que tienen.

Sobre eso a Angela señaló que le pareció de mal gusto que Meghan y Harry tomaran el dinero de Netflix por como la serie que ya va a en su cuarta temporada a representado a los integrantes de la familia real.