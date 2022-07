The Boys 4 | ¿Habrá una cuarta temporada de la serie de Prime Video?

La tercera temporada de The Boys llegó a su fin este viernes 8 con un electrizante capítulo que cerró el nuevo ciclo de la ficción de Prime Video. Por lo mismo, muchos son los seguidores que se preguntan si podrán disfrutar de nuevos episodios de la producción.

Los nuevos capítulos presentó a un nuevo personaje, Soldier Boy, interpretado por la estrella de Supernatural, Jensen Ackles, quien tiene una impotante participación en los sucesos de este ciclo.

La nueva entrega de la serie estrenó un esperado capítulo "Herogasm", el cual está basado en una edición del mismo nombre en donde los protagonistas participan de un fogoso encuentro que sin duda marcará un antes y después en la historia.

Lo que no esperaban los seguidores de la ficción era que en los minutos finales del episodio, Homelander (Antony Starr), Butcher (Karl Urban) y Soldier Boy (Jensen Ackles), se enfrentarían en una electrizante batalla, que resultó con el líder de The Seven sometido y escapando del lugar.

El séptimo capítulo continuó con los eventos de Herogams y reveló un inesperado secreto sobre Soldier Boy, que desencadena una de las más grandes batallas de la serie. Por lo que los seguidores quieren saber si habrán nuevos capítulos de la historia.

¿Habrá una cuarta temporada de The Boys?

Afortunadamente para los fans, la serie de Amazon Prime fue renovada para una nueva entrega hace algunas semanas. Así lo expresó la producción en un comunicado.

“Hablando en nombre del elenco y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fanáticos por abrazar el programa y permitirnos hacer más”, señaló el showrunner Eric Kripke.

“Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y los chicos contra Homelander y los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos. Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha llevado a un mayor éxito”.

Hasta el momento no hay fecha de estreno para la cuarta temporada, sin embargo, se espera que sea durante el 2023, ya que la tercera temporada acaba de salir al aire y las filmaciones de la nueva temporada finalizarán a fin de año, según reveló hace algunas semanas Karl Urban, quien interpreta a William "Billy" Butcher. “Estoy filmando ‘The Boys’ hasta fin de año”, señaló a Variety.