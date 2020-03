Teorema es eliminado en primera ronda por Rapder de la Gran Final de FMS Internacional

Teorema, campeón de FMS Chile, no pudo mostrar su mejor nivel en la Gran Final de FMS Internacional: cayó en primera ronda ante Rapder.

El cañetino nunca se vio cómodo y se terminó de ir de la batalla en los compases a capella del round Deluxe.

El mexicano aprovechó y capitalizó en los momentos clave, llevándosela de manera directa e inapelable.

"Disculpen si no pude dar todo, me siento mal con ustedes. A veces se gana, a veces se pierde. A veces se me va la olla con esto de retirarme, pero amo esto pero tengo 21 años. Próximamente vamos a grabar musiquita", manifestó Teo visiblemente contrariado.