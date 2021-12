Tonka Tomicic es uno de los rostros femeninos más reconocibles de la industria televisiva y más presentes en las pasadas cruzadas solidarias. Pero ahora la animadora de Canal 13 no estará presencialmente en la transmisión televisiva.

La ex conductora de Bienvenidos lleva meses en evaluación médica con el fin de poder acceder a esquema de vacunación, pero aún así aún no ha podido inocularse.

El tema es tan crítico que incluso tuvo que salir a justificarse en mayo pasado, debido a que múltiples usuarios le cuestionaron el hecho de no sumarse al plan sanitario del gobierno.

"Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme. Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias", indicó en este momento.

Teletón 2021: ¿Por qué Tonka Tomicic no estará de manera presencial en el teatro?

Según informó Glamorama, la situación sobre la participación de Tonka Tomicic se analizó al interior del equipo de producción, panorama ante el que se decidió que, para evitar cualquier riesgo, era mejor que la ex figura matinal no formara parte de la iniciativa este año.

Esto la dejó excluida de aparecer en el Teatro Teletón, lugar de reunión para los rostros y desde donde se transmitirán las 27 horas.

Eso sí, se habría presupuestado un contacto remoto para sumarse vía online, en una conexión que se establecería desde su hogar.

Las razones sobre las que Tonka tuvo que someterse a un extenso período de exámenes y estudios para poder vacunarse contra la Covid-19 sin riesgos aún permanece en la incógnita.

Eso sí, desde Glamorama sostienen que el periodo de análisis ya fue completado y que Tomicic fue autorizada para vacunarse.

El acceso al Teatro Teletón se está permitiendo sólo cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios, sobre todo chequeando que el calendario de vacunas de los trabajadores estén al día.