Disney Plus | El documental que no te puedes perder si te gusta la cantante Taylor Swift

Debido a la pandemia del Covid-19, las grandes producciones se vieron obligadas a poner sus proyectos en pausa. Incluso los músicos también debieron cesar sus giras y varios proyectos musicales.

Es por eso que en pleno confinamiento, los conciertos por streaming se pusieron muy de moda. Muchos de los que se incorporaron a los catálogos de las distintas plataformas de streaming. Disney Plus tiene en su lista tres cintas que tienen como protagonistas a las artistas femenimas más importantes de los últimos tiempos.

El documental Happier than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles está dedicado a Billie Eilish, quien ha sido reconocida en el mundo con siete Premios Grammy. También, se encuentra disponible Black is King de Beyoncé que está basado en las enseñanzas de El Rey León.

Por último, también hay uno dedicado a la cantante estadounidense Taylor Swift, quien ha hecho noticia durante los últimos días debido al lanzamiento de su ámbul 'Red (Taylor's Version).

¿Cuál es el documental que debes ver si te gusta Taylor Swift?

En el catálogo de Disney Plus también podemos encontrar el documental de nombre 'Folklore: sesiones en long pond studio', dedicado a Taylor Swift. Esta cinta hace un repaso de sus últimos trabajos discográficos y el concierto íntimo en el que presenta las canciones de su albúm Folklore.

Se puede ver a Swift acompañada de su coproductores Aaron Dessner y Jack Antonoff, y se presenta en vivo con Justin Vernon de invitado en el histórico estudio Long Pond al norte de la ciudad de New York.

Revisa el adelanto a continuación: