La cantante británica Kate Bush está experimentando todo un revival en medio de la fiebre por su música que se detonó gracias a Stranger Things 4 Volumen 1, luego de que una de sus composiciones se alzara como pieza fundamental en la trama de los nuevos episodios.

En la popular serie de Netflix, seis meses han pasado desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción, cuando parte el Volumen 1.

Mientras siguen lidiando con las consecuencias, ahora el grupo de amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En este momento tan vulnerable surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

Stranger Things 4 | ¿Por qué Kate Bush alcanzó en número 1 en los rankings?

Y es que en medio de la historia, la canción de Kate Bush, Running Up That Hill (A Deal with God), juega un papel trascendental ya que Max (Sadie Sink) no deja de escuchar prácticamente durante toda la temporada.

Es por esto que las reproducciones del tema se detonaron en un 153 por ciento después de que la canción apareciera en el Volumen 1 de la cuarta temporada.

El fenómeno se ha registrado desde el pasado viernes 27 de mayo, cuando los nuevos episodios se abrieron paso en el catálogo de la plataforma. La canción de la británica aparece en el primer episodio y después continúa sonando en el desarrollo de la trama, alcanzando un punto crucial relacionado con el personaje de Sink.

Así, hasta el viernes, Wuthering Heights se alzaba como la canción más popular de Bush en Spotify, pero ahora fue superada por Running Up That Hill, composición que fue originalmente presentada en 1985, siendo el primer sencillo del quinto álbum de estudio de la cantante, Hounds of Love.

La canción también se elevó hasta el número 1 en iTunes, de Apple, y abriéndose paso en las listas de reproducción digitales de la plataforma por primera vez. Eso, además de que actualmente ocupa el puesto 106 en el Top 200 de Spotify, con 1.099.174 reproducciones.

En tanto, la banda sonora de Stranger Things 4, que además incorpora canciones de Talking Heads, Kiss y Beach Boys, entre otros, también está viviendo unos auspiciosos días, luego de que llegó hasta el puesto número 5 en los 200 álbumes de mayor éxito de iTunes.

En términos históricos, en el Reino Unido, Kate Bush se hizo con el número 3 entre los singles, y de paso se quedó con el puesto 30, en el Billboard Hot 100, originalmente. Mientras que en 2012, cuando la intérprete lanzó un remix del tema, este llegó hasta el puesto 6 en la lista de singles de su mismo país.