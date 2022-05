Stranger Things estrenó este viernes 27 de mayo los primeros siete capítulos de su cuarta temporada en Netflix, la cual trae grandes sorpresas para los seguidores en lo que será el penúltimo ciclo de la saga creada por Matt y Ross Duffer.

La ficción sigue con los eventos de la tercera temporada, en donde se cree que Hopper está muerto, y por ello, tras la serie de tragedias que afectan a la ciudad, Will y su familia junto con Eleven se mudan a California. Mientras el querido grupo debe volver a reunirse porque llegó una amenaza mayor que amenaza con destruir todo a su paso.

El regreso de la ficción exploró distintos aspectos de la vida de los protagonistas mientras intentan recuperar algo de normalidad tras los eventos del final de la tercera temporada.

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO VES LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE STRANGER THINGS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el estreno de la cuarta entrega Max, personaje de Sadie Sink, se encuentra escuchando de manera repetida una canción.

¿Cuál es la canción favorita de Max en Stranger Things?

La canción fue un éxito el año 1985 y se convirtió en un hit para la cantante inglesa Kate Bush. "Running Up That Hill (A Deal With God)/ Corriendo por esa colina (Un trato con Dios)", el sencillo principal del álbum Hounds of Love.

En el videoclip se ve a la artista realizando un baile al ritmo de las melodías calmadas. Bush explicó en una entrevista de 1985: “Se trata de una relación entre un hombre y una mujer. Se aman mucho y el poder de la relación es algo que se interpone en el camino”.

Escucha la canción a continuación,