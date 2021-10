Comenzó octubre y esa es una muy buena noticia para los amantes de las series y películas, porque con el inicio de mes también llegan nuevos estrenos a todas las plataformas de streaming.

Star+ llegó hace solo unas semanas a Latinoamérica y ya se posiciona como uno de los servicios favoritos. Para este mes promete un catálogo de calidad, para todos los gustos y edades.

Revisa a continuación cuáles son los estrenos de películas, series y documentales en Star+ este mes.



¿Qué se estrena en Star+ en octubre?

- Raising Helen (1 de octubre)

- Grey’s Anatomy – Temporada 17 (6 de octubre)

- Station 19 – Temporada 3 (6 de octubre)

- Angel – Serie completa (6 de octubre)

- Mr. Inbetween – Temporada 3 (6 de octubre)

- Cake – Temporada 4 (6 de octubre)

- El Secreto de Sus Ojos (8 de octubre)

- The 7th Voyage Of Sinbad (8 de octubre)

- Zui quan (8 de octubre)

- A Madea Christmas (8 de octubre)

- Breathe In (8 de octubre)

- Ghosting: the Spirit of Christmas (8 de octubre)

- Tegui, A Family Affair (8 de octubre)

- Perdiendo el Este (8 de octubre)

- Qué te Juegas? (8 de octubre)

- Truman (8 de octubre)

- Far from the Madding Crowd (8 de octubre)

- The Thing About Harry (8 de octubre)

- God Bless the Broken Road (8 de octubre)

- Vox Lux (8 de octubre)

- Sorry to Bother You (8 de octubre)

- Central Intelligence (8 de octubre)

- The Man Who Invented Christmas (8 de octubre)

- Sitiados – Temporada 1 (8 de octubre)

- Juan Gabriel: Hasta que te conocí (8 de octubre)

- The Great North – Temporada 1 (13 de octubre)

- Salem – Serie completa (13 de octubre)

- Safe Harbour – Temporada 1 (13 de octubre)

- The Chi – Temporada 4 (13 de octubre)

- Atomic Blonde (15 de octubre)

- Lady in Cement (15 de octubre)

- American Horror Stories – Temporada 1 (20 de octubre)

- Criminal Minds: Suspect Behavior – Temporada 1 (20 de octubre)

- Taste the Nation – Temporada 1 (20 de octubre)

- The Empty Man (22 de octubre)

- Chucky – Temporada 1 / Un capítulo por semana (27 de octubre)

- What We Do in the Shadows – Temporadas 1 y 2 (27 de octubre)

- Pride – Docuserie (27 de octubre)

- Caminantes – Temporada 1 (27 de octubre)

- Love in the Forecast (27 de octubre)

- 10 Palomas (29 de octubre)