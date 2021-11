La nueva serie basada en Star Wars se estrenará durante el mes de diciembre en Disney Plus.

Mas acción, conflictos y enfrentamientos: El nuevo adelanto de The Book of Boba Fett

Hace algunas horas, se reveló un nuevo adelanto de The Book of Boba Fett, la serie spin-off de The Mandalorian que contará la historia de Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia.

En este nuevo video, se puede ver que la serie contará con mucha acción, conflictos y enfrentamientos, que tendrán como protagonista a Mando (Temuera Morrison), quien recuperó su armadura mandaloriana al igual que su propósito por existir.

En concreto, esta serie nos mostrará como logró salir vivo del pozo de Sarlacc y las aventuras que tuvo que vivir para ocupar el trono de Jabba, sin embargo, esta tarea se ve difícil cuando debe batallar contra los mismos a los que quiere conducir.

The Book of Boba Fett promete ser una de las series más atrapantes dentro del universo de Star Wars y seguramente este personaje capturará la atención de los miles de fans que tiene la franquicia creada por George Lucas.

Sin más preámbulos, revisa el nuevo adelanto a continuación:

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno de la nueva producción está contemplada para el próximo 29 de diciembre a través de Disney Plus.